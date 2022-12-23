Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Китайский производитель электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. сократит 10% рабочих мест, чтобы урезать расходы после падения выручки и прибыли в течение трех кварталов подряд.
Сокращения затронут множество подразделений, в том числе ключевой для компании бизнес по производству смартфонов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение обращение сооснователя и главы Xiaomi Лэй Цзюня к сотрудникам.
Компанию также покинут три ключевых топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна, отмечает FT.
Текущий год оказался довольно сложным для технологического сектора Китая, который столкнулся с жестким регулятивным давлением, результатом которого стало падение доходов.
Тот факт, что Xiaomi приняла решение о сокращении кадров в момент, когда власти Китая смягчают карантинные ограничения, и приближается период высокого спроса на продукцию компании перед Новым годом по Лунному календарю, несколько удивляет, говорит основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндун.
"Вероятно, результаты Xiaomi за четвертый квартал будут существенно хуже ожиданий, - отмечает эксперт. - Компания не стала бы проводить столь крупные сокращения, если бы у нее не было острой необходимости в снижении расходов".
Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.
Акции Xiaomi подешевели на 2% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 43%.
Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов
Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией
Заявление комиссара СЕ по ситуации вокруг Лачинской дороги предвзятое и не отражает реалий на "земле" - МИД Азербайджана
Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Минспорта Азербайджана за 3,3 млн манатов достроит спортивную инфраструктуру в пригороде Баку
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Нидерланды направят Украине 2,5 млрд евро в 2023 году
Лавров призывает Баку и Ереван решать все проблемы дипломатическим путем
Экономика Таджикистана последние пять лет росла на 7,3% в год
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают