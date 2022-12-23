Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Это интересно 23.12.2022 14:45

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года

Американский бизнесмен Илон Маск не планирует продавать акции TeslaInc. следующие два года, заявил он в ходе аудиоконференции в Twitter Spaces в четверг вечером.

"Я не буду продавать акции (Tesla - ИФ) до тех пор, пока (...) я не знаю, вероятно, следующие два года, но определенно это не произойдет ни при каких обстоятельствах ни в следующем году, ни скорее всего через год", - сказал Маск, отвечая на вопрос акционера компании Роса Гербера.

Миллиардер сделал это заявление после того, как в этом году он уже продал часть своей доли на сумму почти $40 млрд - главным образом для того, чтобы привлечь средства на закрытие сделки по покупке Twitter Inc., напоминает Bloomberg.

Между тем ранее Маск также заявлял, что не собирается продавать акции. Однако он не исполнял свои обещания. О последнем крупном транше стало известно в середине декабря, когда Маск выручил за счет продажи бумаг $3,58 млрд.

Бизнесмен объяснил свое последнее решение о дальнейшем сокращении доли в компании необходимостью привлечь денежные средства для того, чтобы подготовиться "к худшему сценарию" в экономике. Маск отметил также, что сделал это на основании опыта, полученного в ходе последних двух крупных рецессий в американской экономике.

Кроме того, глава Tesla заявил, что готов одобрить buyback акций Tesla, если ситуация в экономике прояснится. В октябре миллиардер сообщал, что вопрос о выкупе акций компании на сумму $5-10 млрд обсуждался на совете директоров, но решения по нему принято не было.

Помимо прочего Маск ответил на критику в его адрес в связи с тем, что он якобы не уделяет достаточного внимания Tesla из-за взятых на себя обязательств в Twitter. "За все это время я не пропустил ни одного важного заседания в Tesla, так что не то чтобы я совсем пропал без вести", - сказал Маск, добавив, что деятельность компании-автопроизводителя намного сложнее, чем соцсети.

Акции Tesla выросли на 1,1% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года их стоимость упала на 64,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az