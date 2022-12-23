Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года

Американский бизнесмен Илон Маск не планирует продавать акции TeslaInc. следующие два года, заявил он в ходе аудиоконференции в Twitter Spaces в четверг вечером.
"Я не буду продавать акции (Tesla - ИФ) до тех пор, пока (...) я не знаю, вероятно, следующие два года, но определенно это не произойдет ни при каких обстоятельствах ни в следующем году, ни скорее всего через год", - сказал Маск, отвечая на вопрос акционера компании Роса Гербера.
Миллиардер сделал это заявление после того, как в этом году он уже продал часть своей доли на сумму почти $40 млрд - главным образом для того, чтобы привлечь средства на закрытие сделки по покупке Twitter Inc., напоминает Bloomberg.
Между тем ранее Маск также заявлял, что не собирается продавать акции. Однако он не исполнял свои обещания. О последнем крупном транше стало известно в середине декабря, когда Маск выручил за счет продажи бумаг $3,58 млрд.
Бизнесмен объяснил свое последнее решение о дальнейшем сокращении доли в компании необходимостью привлечь денежные средства для того, чтобы подготовиться "к худшему сценарию" в экономике. Маск отметил также, что сделал это на основании опыта, полученного в ходе последних двух крупных рецессий в американской экономике.
Кроме того, глава Tesla заявил, что готов одобрить buyback акций Tesla, если ситуация в экономике прояснится. В октябре миллиардер сообщал, что вопрос о выкупе акций компании на сумму $5-10 млрд обсуждался на совете директоров, но решения по нему принято не было.
Помимо прочего Маск ответил на критику в его адрес в связи с тем, что он якобы не уделяет достаточного внимания Tesla из-за взятых на себя обязательств в Twitter. "За все это время я не пропустил ни одного важного заседания в Tesla, так что не то чтобы я совсем пропал без вести", - сказал Маск, добавив, что деятельность компании-автопроизводителя намного сложнее, чем соцсети.
Акции Tesla выросли на 1,1% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года их стоимость упала на 64,4%.
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