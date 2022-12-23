Банки в Азербайджане за 11 мес. увеличили активы на 18%, прибыль - на 40%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2022 года оцениваются в 45 млрд 490,2 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2022 года активы банков увеличились на 18,3%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в ноябре активы банков увеличились на 1,9% или на 829,5 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец ноября составил 19 млрд 674,2 млн манатов (рост на 18,1% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 519,9 млн манатов (рост на 11,1% - ИФ).

Обязательства банков равны 39 млрд 970,3 млн манатов (рост на 19,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 222,4 млн манатов (спад на 30,3%). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 860,9 млн манатов (рост на 22%), в том числе вклады населения - 11 млрд 339,9 млн манатов (рост на 25,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-ноябрь 2022 года составила 859,4 млн манатов (рост на 40% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 2 млрд 470,3 млн манатов (рост на 28,8%), в том числе 1 млрд 993,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,7%).

Непроцентные доходы банков составили 1 млрд 77,8 млн манатов (рост на 38,9%).

Процентные расходы банков составили 592,8 млн манатов (рост на 20,8%), в том числе по депозитам - 412,6 млн манатов (рост на 25,3%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 672,4 млн манатов (рост на 30%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-ноября 2022 года составила 1 млрд 239,3 млн манатов (рост на 40,2%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 1 млрд 56 млн манатов (рост на 43,5%), выплаты по налогу на прибыль - 196,6 млн манатов (рост на 61,7%).

На 30 ноября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 25 банков, в том числе в 11 банках имеется иностранный капитал.

В целом, банки имеют 484 филиала (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 1%) и 94 отделения (97 на конец 2021г).

В банковском секторе Азербайджана работают 22,551 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 10,9% - ИФ).

Х.Насирзаде