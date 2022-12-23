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ТЭК 23.12.2022 13:40

ВТБ (Азербайджан) отменяет комиссию по кредитам для бизнеса

ВТБ (Азербайджан) улучшил условия кредитования юрлиц. Банк отменил комиссию при оформлении всех кредитов для малого и среднего бизнеса и микропредприятий. С начала года число клиентов этого сегмента ВТБ в республике увеличилось на 60%, превысив 3,8 тысяч.

Владельцы микробизнеса могут получить кредит до 50 тысяч манатов, максимальный срок кредита составляет 36 месяцев. При этом до 10 тысяч манатов доступно для оформления без финансового анализа, а до 7 тысяч манатов – без поручителя.

Кредиты для малого и среднего бизнеса предоставляются на сумму до 50 млн российских рублей или эквиваленте в манатах на срок до 60 месяцев. В линейке для компаний также действуют льготные кредиты по линии Фонда развития предпринимательства республики по ставке от 5% годовых и периодом кредитования до 10 лет.

«Финансирование предприятий СМБ и микробизнеса является стратегическим направлением работы для ВТБ (Азербайджан). Сегодня нашими клиентами в этом сегменте являются свыше 3,8 тысяч предприятий, число которых с начала года выросло на 60%. Для малых компаний с помощью системы конвейерного кредитования и автоматизации мы максимально упростили процессы оформления кредита, который теперь занимает не более получаса, вместо одного дня. Вместе с этим в период высокой деловой активности мы приняли решение повысить доступность кредитования для всех юрлиц и отменили комиссию при оформлении кредита», - заявил член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Турал Гусейнов.

Новые условия кредитования без комиссии действуют до 31 января 2023 г. Корпоративные клиенты ВТБ (Азербайджан) могут оформить кредит в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц. Подать заявку можно также дистанционно на сайте банка или позвонив в контактный центр по номеру 986.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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