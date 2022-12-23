Visa Family Pack от AccessBank

Новинка от AccessBank - Visa Family Pack! Теперь вы можете получить премиальные карты по специальной цене для всех членов своей семьи. Пакет для двух взрослых и двух детей включает в себя:
• обналичивание без комиссии во всех банкоматах страны
• неограниченный и без комиссии "сard to card" перевод на другие банковские карты
• бесплатный вход в Lounge залы аэропортов - до 6 раз в течение одного года (в зависимости от продукта)
• неограниченное количество проходов вне очереди при регистрации на рейсы в аэропортах (в зависимости от продукта)
• Бесплатный трансфер в аэропорт и обратно - до 6 раз в течение одного года (в зависимости от продукта)
• страхование путешествий
• 24/7 консьерж сервис
• на остаток по карте начисляется до 5%
• до 7% кешбека от банка в выбранной категории и до 30% в партнерской сети
Для заказа: https://bit.ly/3WAaEyc
Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банка accessbank.az, а также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn)
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