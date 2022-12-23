Введение госрегулирования закупаемой Газпромом продукции у СП с Wintershall Dea и OMV не связано с «потолком» цен на газ - Песков

Указ президента РФ, запрещающий "Газпрому" покупать газ у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV, не является ответом на введение потолка цен на российский газ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это решение, которое не связано с нововведением европейским", - сказал в пятницу Песков журналистам, комментируя подписанный накануне указ главы государства.

"Это ответ на действия ряда недружественных стран", - добавил он.

Песков отметил, что за более подробными комментариями нужно обращаться в "Газпром".