Сеульские полицейские усилят патрулирование на улицах в Рождество для предотвращения давки

В южнокорейской столице во время рождественских праздников на улицах будут дежурить более 600 полицейских для предотвращения давки, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.
Всего в рождественские выходные на улицах города будут дежурить 656 полицейских и восемь отрядов по борьбе с беспорядками. Они будут размещены в популярных туристических местах, в которых обычно скапливается много людей.
В Национальном агентстве полиции Южной Кореи (NPA) готовятся к тому, что всего эти районы во время праздника могут посетить около 500 тыс. человек. Также в NPA сообщили, что полиция будет проводить проверку уровня толпы в реальном времени для предотвращения столпотворения.
Данные меры были приняты в связи с тем, что ранее в этом году во время празднования Хэллоуина в давке в центральном районе города Итэвон погибли 158 человек. Сообщалось, что люди скончались от удушья.
Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов
Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией
Заявление комиссара СЕ по ситуации вокруг Лачинской дороги предвзятое и не отражает реалий на "земле" - МИД Азербайджана
Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 11 мес. увеличились в 3,5 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 38,9% - ЦБ
Банк ВТБ готов содействовать насыщению банковского рынка Азербайджана финансовыми инструментами и сервисами - Костин
Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 11 мес. сохранился на уровне 3,2% - ЦБ
Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Минспорта Азербайджана за 3,3 млн манатов достроит спортивную инфраструктуру в пригороде Баку
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают