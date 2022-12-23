Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Дальнее зарубежье 23.12.2022 15:13

Сеульские полицейские усилят патрулирование на улицах в Рождество для предотвращения давки

В южнокорейской столице во время рождественских праздников на улицах будут дежурить более 600 полицейских для предотвращения давки, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Всего в рождественские выходные на улицах города будут дежурить 656 полицейских и восемь отрядов по борьбе с беспорядками. Они будут размещены в популярных туристических местах, в которых обычно скапливается много людей.

В Национальном агентстве полиции Южной Кореи (NPA) готовятся к тому, что всего эти районы во время праздника могут посетить около 500 тыс. человек. Также в NPA сообщили, что полиция будет проводить проверку уровня толпы в реальном времени для предотвращения столпотворения.

Данные меры были приняты в связи с тем, что ранее в этом году во время празднования Хэллоуина в давке в центральном районе города Итэвон погибли 158 человек. Сообщалось, что люди скончались от удушья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОЖДЕСТВО, ПОЛИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az