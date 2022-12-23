Парламент Татарстана окончательно утвердил поправку о переименовании президента республики в «глава - раис Республики Татарстан»

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в пятницу приняли в окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий, в том числе, упразднение должности президента Татарстана, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Глава профильного комитета Альберт Хабибуллин сообщил, что к назначенному сроку поправок к указанному документу не поступило.

"Комитет поддержал проект закона, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, прошёл все необходимые согласительные процедуры, лингвистическую экспертизу, а также заключение правового управления Государственного Совета Республики", - сказал Хабибуллин и предложил принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

79 депутатов проголосовали "за", двое - против. Воздержавшихся не оказалось.

Новым наименованием высшего должностного лица Татарстана является "глава - раис Республики Татарстан", в сокращенном варианте - "раис Республики Татарстан".

Согласно переходным положениям, новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Таким образом, действующий глава региона Рустам Минниханов получил право именоваться "президентом" до истечения своих полномочий в 2025 году.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию региона, который в том числе, предусматривает смену наименования высшего должностного лица республики из "президента" в "главу".

Также поправками предлагается ограничить время пребывания в должности главы Татарстана двумя сроками. Законом устанавливается, что после вступления поправок в силу для действующего руководителя региона эти сроки обнуляются. Действующая редакция Конституции Татарстана запрещает избираться на должность главы региона более двух сроков подряд.

Принятый Госдумой РФ в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ запрещает главам регионов именоваться президентами. Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года. Закон о публичной власти также разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.

Татарстан - единственный регион, где сохранилась должность президента.

Норма, запрещающая главам регионов именоваться президентами, уже принималась Госдумой в декабре 2010 года в качестве поправки в закон об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ. Поправка предписывала регионам переименовать должность президента до 2015 года, позднее срок был продлен до 2016 года. Но Татарстан тогда не стал менять наименование высшего должностного лица.

На заседании 22 декабря комитет рекомендовал отозвать законопроект, внесенный в парламент республики группой депутатов Госсовета Татарстана. Основные возражения депутатов были по поводу наименования высшего должного лица республики. Депутаты заявляли, что при разработке данного законопроекта в этом вопросе не были учтены исторические и национальные особенности. Предлагали дать дополнительное наименование руководителю региона.

Повторное заседание комитета прошло утром в пятницу в закрытом от прессы режиме, а позже вопрос был внесен на рассмотрение в парламент.