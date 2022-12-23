Экономика Таджикистана последние пять лет росла на 7,3% в год

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что экономика страны на протяжении последних пяти лет, несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, росла на уровне 7,3%.
"Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, благодаря плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и программ, и принятию антикризисных мер в течение пяти последних лет развитие экономики Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на уровне 7,3%, а валовой внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 миллиардов сомони и на душу населения увеличился в 1,5 раза", - сказал глава государства, выступая в пятницу с традиционным Посланием к парламенту.
По его словам, за этот период уровень благосостояния народа постепенно повышался и денежные доходы населения с 41,1 млрд сомони в 2018 году достигли 87 млрд сомони в 2022 году, то есть увеличились в 2,1 раза (текущий курс $1/10,22 сомони).
Средняя заработная плата в стране выросла в 1,5 раза, а размер максимальной пенсии - в 1,3 раза, в результате чего уровень бедности с 27,4% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году.
В этот период, отметил Рахмон, в стране было создано более 900 тыс. новых рабочих мест, в том числе 190 тыс. в 2022 году, что способствовало улучшению трудовой занятости населения в стране.
Общий объем расходов государственного бюджета на социальные сферы с 9,1 млрд сомони в 2018 году увеличился до 14,7 млрд сомони в 2022 году, или на 62%.
Послание президента Таджикистана транслировалось в прямом эфире по государственным теле- и радиоканалам.
Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов
Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией
Заявление комиссара СЕ по ситуации вокруг Лачинской дороги предвзятое и не отражает реалий на "земле" - МИД Азербайджана
Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 11 мес. увеличились в 3,5 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 38,9% - ЦБ
Банк ВТБ готов содействовать насыщению банковского рынка Азербайджана финансовыми инструментами и сервисами - Костин
Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 11 мес. сохранился на уровне 3,2% - ЦБ
Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Минспорта Азербайджана за 3,3 млн манатов достроит спортивную инфраструктуру в пригороде Баку
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают