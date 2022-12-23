Microsoft оштрафована во Франции на 60 млн евро за нарушения в использовании cookie-файлов

Microsoft Corp. оштрафована во Франции на 60 млн евро за нарушения, касающиеся использования cookie-файлов ее поисковым сервисом Bing.
Французский регулятор CNIL проводил проверки сайта bing.com в период с сентября 2020 года по май 2021 года и обнаружил, что при взаимодействии с поиском Microsoft cookie-файлы использовались без согласия пользователей в рекламных целях.
Кроме того, пользователи не имели возможности легко отказаться от использования файлов cookie, без необходимости заходить в настройки браузера, отметил CNIL.
Ранее в этом году и другие американские IT-гиганты были оштрафованы во Франции за нарушения в политике использования cookie-файлов.
Так, Google, принадлежащая Alphabet Inc., была оштрафована на рекордные 150 млн евро, а Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 60 млн евро.
"Мы полностью сотрудничали со CNIL и внесли ключевые изменения в наши практики обращения с cookie-файлами", - говорится в заявлении Microsoft.
Французский регулятор дал американской компании три месяца на изменение этих практик. В случае, если Microsoft не сможет выполнить требования CNIL в срок, компании придется выплачивать штраф в 60 тыс. евро за каждый день отсрочки.
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