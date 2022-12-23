Во Франции из-за забастовки железнодорожников затруднено движение поездов

Забастовка сотрудников французского государственного железнодорожного оператора SNCF привела перед католическим Рождеством к перебоям в движении поездов, сообщают французские СМИ.
По данным компании, в пятницу не осуществляется движение около 30% поездов.
Забастовка продлится несколько дней - до 26 декабря. Французские СМИ отмечают, что эти даты приходятся на предпраздничные дни, когда значительно вырастает число поездок.
По данным газеты "Паризьен", с пятницы по понедельник будет в общей сложности отменено отправление более 800 поездов.
Ситуация в предстоящие субботу и воскресенье изменится незначительно по сравнению с пятницей. Ожидается, что отменят около 25% междугородних железнодорожных рейсов, а также около 40% поездок высокоскоростных поездов.
Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран ранее заявил, что хотя протесты и требования работников о повышении зарплат являются законными, это не оправдывает проведение забастовок в сложное с точки зрения транспорта время - рождественские праздники.
В SNCF пообещали покупателям компенсировать стоимость билетов в двойном размере в случае, если их поезда будут отменены.
Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку Украины
Азербайджанская сторона еще в ноябре 2021г начала поднимать вопрос о незаконной добыче на месторождениях Гызылбулаг и Демирли в Карабахе - Байрамов
Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов
Seadrill и Aquadrill договорились о слиянии
Нефть уверенно дорожает и завершает неделю ростом
Ремонт сгоревшего Freeport LNG перешел на 2023г - срок перезапуска сдвинут на конец января
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения от COVID-19
Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают