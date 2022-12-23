Цены на нефть ускорили подъем и завершают неделю ростом

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.
Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения Россией добычи вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.
Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер Александр Новак.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 в пятницу составляет $82,26 за баррель, что на $1,28 (1,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,45 (1,87%), до $78,94 за баррель.
Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в стране в четверг сократилась менее чем до 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.
В то же время ограничивающими факторами для роста нефтяных котировок являются опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и рост количества заражений коронавирусом в Китае, отмечают отраслевые аналитики.
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