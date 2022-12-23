Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 11 мес. сохранился на уровне 3,2% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-ноябре 2022 года вырос на 18,1% - до 20 млрд 218,69 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре кредитный портфель банков вырос на 1% или на 203,4 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец ноября составляет 641,27 млн манатов (спад за отчетный период на 10,9% - ИФ) или 3,2% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).

На 30 ноября 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 898,4 млн манатов (рост на 17%) или 19,3% всех кредитов, частными банками - 15 млрд 775,76 млн манатов (рост на 18,4%) или 78% всех кредитов. Остальные 544,5 млн манатов (рост на 18,2%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец ноября на кредитование в национальной валюте приходится 15 млрд 993,27 млн манатов (рост на 26%), в иностранной валюте - 4 млрд 225,4 млн манатов (спад на 4,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец ноября составляет 20,9% (на конец 2021г - 25,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 340,3 млн манатов (16,5% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство - 658,1 млн манатов (3,3%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 622,3 млн манатов (3,1%), строительство и недвижимость - 1 млрд 141,6 млн манатов (5,6%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 62,59 млн манатов (5,3%), транспорт и связь - 801,45 млн манатов (4%), на домохозяйства - 11 млрд 135 млн манатов (55,1%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-ноябре на 29,4% (в ноябре рост составил 1,7% или на 185,1 млн манатов).

Х.Насирзаде