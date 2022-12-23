Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Финансы 23.12.2022 18:04

Инвесторы вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций в 2022 году - EPFR

Инвесторы вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций в 2022 году, причем отток средств с фондового рынка страны продолжился уже седьмой год подряд, свидетельствуют данные EPFR Global.

Фондовый индекс FTSE 250, в расчет которого входят акции компаний, преимущественно ориентированных на британскую экономику, упал на 20% в этом году, максимально с 2008 года. Индекс FTSE 100 увеличился на 1,5% благодаря существенной доле в нем акций сырьевых компаний, подорожавших в текущем году.

Великобритания испытывает серьезные экономические сложности, инфляция в стране достигла более чем 40-летнего максимума. Проблемы в экономике усугубила политическая неопределенность: в этом году в отставку ушли два британских премьер-министра. Кроме того, страна охвачена волной забастовок, их число может стать самым существенным с 80-х гг., отмечает агентство Bloomberg.

В результате британский рынок акций в ноябре этого года потерял статус крупнейшего в Европе, уступив Франции.

В целом глобальный рынок акций зафиксировал чистый приток капитала в размере $166,5 млрд в 2022 году, отмечает EPFR Global.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АКЦИИ, КАПИТАЛ, ОТТОК


Похожие новости


Comcast покупает долю Fox в Sky за $15,1 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az