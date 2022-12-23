Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Финансы 23.12.2022 16:18

Банк ВТБ готов содействовать насыщению банковского рынка Азербайджана финансовыми инструментами и сервисами - Костин

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отмечает готовность банка расширять спектр предлагаемых в стране финансовых продуктов.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! От имени правления и коллектива «Банк ВТБ» примите теплые поздравления с Вашим днем рождения. За без малого два десятилетия Азербайджанская Республика под Вашим руководством добилась значимых результатов в экономической и социальной сфере, последовательно укрепляет авторитет на международной арене, динамично реализует потенциал национального развития в условиях непростых вызовов современности», - отмечается в тексте поздравления Костина.

Он отметил, что «в России высоко ценят большие усилия, которые президент Алиев направляет на дальнейшее упрочение стабильного союзнического взаимодействия наших стран».

«Пользуясь случаем, благодарю Вас за внимание к инициативам и проектам «Банк ВТБ» в Азербайджане. Считаем этот рынок важным и перспективным, нацелены и далее содействовать его насыщению востребованными финансовыми инструментами и сервисами. В день Вашего рождения примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания успешной реализации Ваших планов на благо Азербайджана, неисчерпаемого запаса сил, здоровья, мира и добра – Вам и Вашим близким!», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОСТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин подарил Костину на день рождения часы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az