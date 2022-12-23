Банк ВТБ готов содействовать насыщению банковского рынка Азербайджана финансовыми инструментами и сервисами - Костин

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отмечает готовность банка расширять спектр предлагаемых в стране финансовых продуктов.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! От имени правления и коллектива «Банк ВТБ» примите теплые поздравления с Вашим днем рождения. За без малого два десятилетия Азербайджанская Республика под Вашим руководством добилась значимых результатов в экономической и социальной сфере, последовательно укрепляет авторитет на международной арене, динамично реализует потенциал национального развития в условиях непростых вызовов современности», - отмечается в тексте поздравления Костина.

Он отметил, что «в России высоко ценят большие усилия, которые президент Алиев направляет на дальнейшее упрочение стабильного союзнического взаимодействия наших стран».

«Пользуясь случаем, благодарю Вас за внимание к инициативам и проектам «Банк ВТБ» в Азербайджане. Считаем этот рынок важным и перспективным, нацелены и далее содействовать его насыщению востребованными финансовыми инструментами и сервисами. В день Вашего рождения примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания успешной реализации Ваших планов на благо Азербайджана, неисчерпаемого запаса сил, здоровья, мира и добра – Вам и Вашим близким!», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов