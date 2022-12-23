Лавров призывает Баку и Ереван решать все проблемы дипломатическим путем

Россия выступает за урегулирование всех спорных вопросов, возникающих на азербайджано-армянской границе, дипломатическими средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обменялись мнениями по вопросу стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе, у нас единое мнение, что оптимальным решением был бы запуск практической работы по делимитации, для этого сформирована соответствующая двусторонняя азербайджано-армянская комиссия, стороны согласились, что она будет работать при российском консультативном содействии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Конечно, важно при этом, обеспечивая полноценную, устойчивую работу этого механизма, воздерживаться от рецидивов применения силы и решать все спорные вопросы исключительно дипломатическими средствами", - добавил он.
Российский министр сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой обстановку на Лачинской дороге.
"Мы подтвердили, что российские миротворцы работают буквально ежечасно урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами, мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона", - отметил Лавров.
По его словам, Россия исходит из того, что все стороны должны придерживаться обязательств, которые содержатся в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. "У наших азербайджанских коллег, как я понимаю, такая же позиция", - сказал министр.
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