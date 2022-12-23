Боррель: политика Ирана заслуживает осуждения, но альтернативы СВПД нет

Иран в своей политике выбирает неверный путь, чреватый санкциями, но СВПД надо восстанавливать, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"С иранским министром иностранных дел у нас состоялся жесткий обмен мнениями о неприемлемом развитии событий внутри Ирана, о крайне тревожной военной поддержке этой страной России и о ядерной сделке", - написал глава дипломатии ЕС в статье, опубликованной в его блоге в пятницу, по итогам состоявшейся 20 декабря в Аммане (Иордания) международной конференции по сотрудничеству и партнерству с Ираком.

"На полях" этой конференции он встречался с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

"ЕС внимательно следит за тем, как жестоко иранские власти действуют в связи с недавними протестами. Мы призываем руководство Ирана прекратить казни арестованных и кровавые репрессии против мирных демонстрантов, а также поставку беспилотников и военное сотрудничество с Россией", - заявил Боррель.

"Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает неправильный путь и подрывает доверие к себе", - так охарактеризовал глава европейской дипломатии предполагаемую военную поддержку России Тегераном.

При этом Боррель отметил, что "иранский министр категорически отрицал, что Иран поставляет беспилотники России", и утверждал, что такие поставки имели место только до начала военной операции РФ в Украине.

Несмотря на это, высокий представитель ЕС полагает, что политика Ирана "не может остаться без последствий". Он подтвердил правомерность, с его точки зрения, принятых на прошлой неделе дополнительных санкций в отношении Ирана "в ответ на поставку им беспилотников в Россию, а также из-за нарушений прав человека".

"Тем не менее, я по-прежнему считаю, что, когда речь идет о ядерном нераспространении, альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) нет. Те, кто думают иначе, просто обманывают себя. Именно поэтому я как координатор продолжаю работать над восстановлением СВПД по итогам переговоров в Вене", - объяснил Боррель.

Он сообщил, что долго обсуждал это с главой МИД Ирана.