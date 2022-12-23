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Дальнее зарубежье 23.12.2022 16:48

Нидерланды направят Украине 2,5 млрд евро в 2023 году

Правительство Нидерландов зарезервировало в бюджете 2,5 млрд евро на помощь Украине в 2023 году, которая будет включать военную технику и финансирование восстановительных работ, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Нидерланды будут продолжать оказывать помощь Украине: военную, гуманитарную и дипломатическую. Мы выделяем на это 2,5 млрд евро в 2023 году", - написал в соцсетях премьер Нидерландов Марк Рютте.

В сообщении агентства отмечается, что оказание помощи будет осуществляться в координации с другими странами для "увеличения эффективности поставок" украинским вооруженным силам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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