Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Рубен Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана.

«Сегодня в нашем регионе находятся чуждые элементы. Я подразумеваю Варданяна. Его деятельность расцениваем как преступно-авантюристическую. Он должен покинуть регион. И чем быстрее, тем лучше. Он вредоносный и дестабилизирующий фактор», - сказал Байрамов.

По его словам, сегодня имеет место нарушение Арменией своих обязательств в рамках трехсторонних обязательств. «Азербайджан всегда выступал за соблюдение своих обязательств. У нас, действительно, есть обязательство по обеспечению проезда по Лачинскому коридору. Но это обязательства распространяется на 3 случая: для проезда местных граждан, пропуска грузов и транспортных средств», - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что в тоже время Армения злоупотребляет Лачинским коридором. «В частности, вопреки договоренностям, армянские военные все еще остаются в Карабахском регионе и проводится их ротация. Второй момент – минная тематика, которая является самой острой. Через Лачинский коридор Армения провозит мины. С ноября 2020 года 276 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора, из них 46 человек, включая 35 гражданских – погибли», - отметил он.

Глава МИД Азербайджана добавил, что имеется большое число нарушений, связанных с посещением через Лачинский коридор региона «иностранными гражданами с непонятными целями».

«Еще раз призываем Армению серьезно отнестись к своим обязательствам», - сказал Байрамов.

Р.Ахмедов