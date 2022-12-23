Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 11 мес. увеличились в 3,5 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 38,9% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-ноябре 2022 года выросли на 25,4% - до 11 млрд 588,58 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в ноябре банковские вклады населения выросли на 88,6 млн манатов (в октябре: +274,3 млн манатов).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 11 месяцев увеличились на 18,9% - до 4 млрд 506 млн манатов или 38,9% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в ноябре увеличились на 64,7 млн манатов (в октябре – на 39,3 млн манатов).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре вырос на 29,9% - до 7 млрд 82,58 млн манатов или 61,1% всех вкладов. За ноябрь вклады в нацвалюте выросли на 23,9 млн манатов (в октябре: + 235 млн манатов).
Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 523,27 млн манатов, нерезидентов – 1 млрд 65,3 млн манатов. В январе-ноябре вклады резидентов выросли на 17,7%, нерезидентов - в 3,5 раза. За ноябрь вклады резидентов увеличились на 54,8 млн манатов (в октябре +197,1 млн манатов), вклады нерезидентов - на 33,8 млн манатов (в сентябре +77,2 млн манатов).
В целом, на 30 ноября 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 35 млрд 484,16 млн манатов, что на 22,2% больше показателя на конец 2021 года (в ноябре вклады и депозиты в банках увеличились на 677,9 млн манатов после роста на 849,3 млн манатов в октябре).
Х.Насирзаде
Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку Украины
Азербайджанская сторона еще в ноябре 2021г начала поднимать вопрос о незаконной добыче на месторождениях Гызылбулаг и Демирли в Карабахе - Байрамов
Варданян должен покинуть Карабахский регион Азербайджана – Байрамов
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения от COVID-19
Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие 2 года
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Во Франции из-за забастовки железнодорожников затруднено движение поездов
До трех человек выросло число жертв стрельбы в Париже
Глава МИД Азербайджана в ходе переговоров в пятницу подробно изложил видение Баку по текущей ситуации - Лавров
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают