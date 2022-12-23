Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 11 мес. увеличились в 3,5 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 38,9% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-ноябре 2022 года выросли на 25,4% - до 11 млрд 588,58 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре банковские вклады населения выросли на 88,6 млн манатов (в октябре: +274,3 млн манатов).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 11 месяцев увеличились на 18,9% - до 4 млрд 506 млн манатов или 38,9% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в ноябре увеличились на 64,7 млн манатов (в октябре – на 39,3 млн манатов).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре вырос на 29,9% - до 7 млрд 82,58 млн манатов или 61,1% всех вкладов. За ноябрь вклады в нацвалюте выросли на 23,9 млн манатов (в октябре: + 235 млн манатов).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 523,27 млн манатов, нерезидентов – 1 млрд 65,3 млн манатов. В январе-ноябре вклады резидентов выросли на 17,7%, нерезидентов - в 3,5 раза. За ноябрь вклады резидентов увеличились на 54,8 млн манатов (в октябре +197,1 млн манатов), вклады нерезидентов - на 33,8 млн манатов (в сентябре +77,2 млн манатов).

В целом, на 30 ноября 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 35 млрд 484,16 млн манатов, что на 22,2% больше показателя на конец 2021 года (в ноябре вклады и депозиты в банках увеличились на 677,9 млн манатов после роста на 849,3 млн манатов в октябре).

Х.Насирзаде



