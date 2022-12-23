Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Финансы 23.12.2022 17:02

Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 11 мес. увеличились в 3,5 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 38,9% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-ноябре 2022 года выросли на 25,4% - до 11 млрд 588,58 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в ноябре банковские вклады населения выросли на 88,6 млн манатов (в октябре: +274,3 млн манатов).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 11 месяцев увеличились на 18,9% - до 4 млрд 506 млн манатов или 38,9% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в ноябре увеличились на 64,7 млн манатов (в октябре – на 39,3 млн манатов).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-ноябре вырос на 29,9% - до 7 млрд 82,58 млн манатов или 61,1% всех вкладов. За ноябрь вклады в нацвалюте выросли на 23,9 млн манатов (в октябре: + 235 млн манатов).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 523,27 млн манатов, нерезидентов – 1 млрд 65,3 млн манатов. В январе-ноябре вклады резидентов выросли на 17,7%, нерезидентов - в 3,5 раза. За ноябрь вклады резидентов увеличились на 54,8 млн манатов (в октябре +197,1 млн манатов), вклады нерезидентов - на 33,8 млн манатов (в сентябре +77,2 млн манатов).

В целом, на 30 ноября 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 35 млрд 484,16 млн манатов, что на 22,2% больше показателя на конец 2021 года (в ноябре вклады и депозиты в банках увеличились на 677,9 млн манатов после роста на 849,3 млн манатов в октябре).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


Похожие новости


Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 10 мес. увеличились в 3,4 раза, долларизация снизилась до 38,6% - ЦБ Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 8 мес. увеличились в 2,9 раза, долларизация снизилась до 39,7% - ЦБ Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 7 мес. увеличились в 2,8 раза, долларизация снизилась до 39,9% - ЦБ Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 6 мес. увеличились в 2,7 раза, долларизация снизилась до 40,2% - ЦБ Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 5 мес. увеличились в 2,8 раза, долларизация выросла до 41,2% - ЦБ Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 4 мес. выросли в 2,5 раза, долларизация упала ниже 40% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az