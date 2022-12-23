Азербайджанская сторона еще в ноябре 2021г начала поднимать вопрос о незаконной добыче на месторождениях Гызылбулаг и Демирли в Карабахе - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в манипуляциях общественным мнением по ситуации в Карабахе.

«Накануне мы узнали о срыве третьего раунда переговоров в Москве (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении по мирному договору – ИФ). Хотел бы обратить внимание на проводимую Арменией кампанию по манипуляции. Армянская сторона представила новый пакет предложений по мирному договору. Почти синхронно представители Армении уведомили об этом широкую общественность. Параллельно с этим был вброс, что Азербайджан якобы отказывается от переговоров. Это открытый показатель того, что Армения сосредоточивает больше усилий не на самом процессе, а на его имитации, осуществляется манипуляция общественным мнением. Что это дает армянской стороне - непонятно", - сказал Байрамов в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Лачинской дороги, отметив, что тиражируемая Арменией информация о якобы ее блокаде не соответствует действительности. «Это легко опровергается существующими многочисленными фактами. (…) Есть также большое количество подтверждений, когда машины скорой помощи и Красного креста спокойно передвигаются по дороге в обоих направлениях», - отметил он.

Байрамов добавил, что экоактивисты выступают против разграбления ресурсов Азербайджана. «У них нет цели препятствовать прохождению грузов, товаров, транспортных средств. Но мы видим нагнетание обстановки для того, чтобы создать видимость кризиса. Считаем, что это не имеет под собой никакой почвы», - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что вопрос незаконной разработки месторождений Азербайджана возник не сегодня. «Азербайджан очень терпеливо подходил к вопросу незаконной разработки золоторудных и медно-молибденовых месторождений в Карабахском регионе».

По его словам, первые письма, связанные с необходимостью прекращения незаконной добычи на месторождениях (Гызылбулаг и Демирли – ИФ) были направлены в ноябре 2021 года.

Байрамов отметил, что в последние два месяца процесс активизировался после появления в Карабахе определенных лиц (Рубена Варданяна – ИФ).

Глава МИД подчеркнул, что Карабах и Восточный Зангезур очень богаты полезными ископаемыми. «В этих регионах имелось 151 месторождение полезных ископаемых. При этом впервые эксплуатация 52 из них осуществлялась (армянами – ИФ) в 1993-2020гг.

Байрамов сказал, что в период армянской оккупации этих территорий осуществлялось «незаконное и варварское разграбление месторождений».

По его словам, сегодня азербайджанские специалисты совместно с иностранными экспертами готовят материалы и отчеты для судебных разбирательств. «Но нужно понимать, что это длительный процесс», - сказал Байрамов.

Р.Ахмедов