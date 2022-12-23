Глава МИД Азербайджана в ходе переговоров в пятницу подробно изложил видение Баку по текущей ситуации - Лавров

В Москве удивлены, что Ереван не проинформировал заранее по дипломатическим каналам о своем намерении отказаться от участия в запланированной встречи глав МИД Азербайджана и Армении .

"Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Каких-либо дипломатических каналов, которые обычно задействуются в подобных случаях, использовано не было", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам министра, "метод, которым нас проинформировали относительно участия армянской стороны в этом мероприятии сегодняшнем, вызывает вопросы".

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана была запланирована на 23 декабря, ее целью было обсуждение вопросов подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

"Ни один договор, ни одно соглашение, а тем более, соглашение, принимаемое по итогам войны, конфликта, которые длились не одно десятилетие, не выполняются на сто процентов и сразу. Всегда каждая из сторон того или иного соглашения, той или иной договоренности о прекращении огня, о налаживании практических мер по стабилизации остановки на земле, так или иначе допускает нарушения", - отметил Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такими нарушениями должны заниматься миротворцы, поскольку "инциденты бывают сплошь и рядом, регулярно".

"Эти инциденты, которые неизбежны в любом конфликте, и которые нужно, конечно же, рассматривать оперативно, стараться их урегулировать, они будут продолжаться еще больше, еще дольше, если каждый раз, после любого инцидента, одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров. Это никому никогда пользы не приносило", - отметил глава российского МИД.

Лавров убежден, что его армянский коллега Арарат Мирзоян многое потерял "даже с точки зрения донесения своей позиции до мировой общественности". По его словам, глава МИД Азербайджана в ходе переговоров в пятницу "подробнейшим образом изложил видение ситуации азербайджанской стороной". "Если бы наш армянский коллега министр иностранных дел Мирзоян подтвердил свое участие, выполнил свою договоренность, у него была бы такая же возможность. И тогда уже мировое сообщество могло бы делать выводы", - заключил министр.