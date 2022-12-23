До трех человек выросло число жертв стрельбы в Париже

Число жертв стрельбы в центре Парижа увеличилось до трех человек, сообщает французское радио со ссылкой на прокуратуру.
Ранее поступали данные о двух погибших. Еще три человека пострадали.
Отмечается, что стрельба произошла на территории курдского культурного центра в 10-м округе в центре французской столицы.
По данным французских СМИ, стрелявший - 69-летний француз. Ранее он попадал в поле зрения стражей порядка.
По словам прокурора Парижа Лора Беко, прорабатывается версия нападения из-за расистских предубеждений. Он задержан.
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