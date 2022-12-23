Умные решения для транспорта от Bakcell

Bakcell предоставляет своим корпоративным абонентам возможность использовать умные решения для транспортных средств. Эта новая услуга, получившая название «GPS+», позволяет компаниям и организациям более эффективно контролировать свой корпоративный транспорт.
Так, воспользовавшись умными решениями, корпоративные клиенты смогут круглосуточно отслеживать местонахождение автомобилей, их скорость, расход топлива, режим работы и пройденное расстояние.
Мониторинг осуществляется с помощью GPS-оборудования, установленного на корпоративном транспорте.
Посетите https://business.bakcell.com/ru/smart-solutions-for-transport для получения более подробной информации об услуге.
Bakcell предоставляет своим корпоративным клиентам, работающим в различных сферах, самые качественные услуги мобильной связи и технологические решения.
В 2022 году компания Ookla® в очередной раз сеть Bakcell «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане».
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