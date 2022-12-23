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Бизнес и законодательство 23.12.2022 21:01

Австралийская Amcor продала три завода по производству упаковки в РФ за $370 млн

Австралийский производитель упаковки Amcor Ltd., в марте объявивший о намерении ограничить деятельность в России, в пятницу сообщил о закрытии сделки по продаже трех российских производственных площадок компании HS Investments.

Как говорится в сообщении Amcor, в периметр сделки вошли завод по производству гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два завода в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников предприятий - около 900 человек. Сумма сделки (без учета денежных средств на счетах и долга) составила $370 млн.

Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, отмечается в сообщении австралийской компании.

Amcor не ждет, что продажа российских активов окажет существенное влияние на показатели компании в 2023 финансовом году. В 2022 году на три площадки Amcor в России пришлось около 2% от общего объема продаж компании.

Покупателем активов выступила HS Investments (ООО "ГС Инвестментс"), созданная в мае этого года. По данным ЕГРЮЛ, 90% в этой компании принадлежат экс-владельцу "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) Андрею Комарову, еще 10% - у бывшего топ-менеджера и члена совета директоров ЧТПЗ Анны Левитанской.

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