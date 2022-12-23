В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 84 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 821, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 81 случае.

За сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 2 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 219 человек (+78 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 600 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 506 тестов на коронавирус против 2 тыс. 100 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 416 тыс. 537 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков