Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо в связи с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«Господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции, как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене добился важных успехов. Уверен, что это будет продолжаться и в будущем.

Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его помощь народу Украины во время войны с Россией. Мы надеемся, что эта поддержка будет увеличиваться.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще больше укрепить украинско-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений в дальнейшем развитии вашего сильного и процветающего государства», - говорится в послании.

Б.Рустамбеков