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Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

ТЭК 23.12.2022 19:41

Нефть уверенно дорожает и завершает неделю ростом

Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $83,10 за баррель, что на $2,12 (2,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $2,34 (3,02%), до $79,83 за баррель.

За неделю цена Brent может вырасти примерно на 5%, WTI - на 7%.

Поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов в США, а также ожидания сокращения добычи в России вслед за введением западными странами потолка цен на российскую нефть.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря.

В то же время ограничивающими факторами для роста нефтяных котировок являются опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и увеличение количества заражений коронавирусом в Китае, отмечают отраслевые аналитики.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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