Байден подписал закон об оборонном бюджете США с расходами почти в $900 млрд

Президент США Джо Байден в пятницу поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год.

"Сегодня я подписал (...) закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Закон дает разрешение использовать ассигнования министерству обороны, программам Минэнерго по нацбезопасности, Госдепартаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.

В свою очередь The Washington Post сообщает, что закон об оборонном бюджете обязывает выделить средства на сумму около $858 млрд.

"Закон (...) предусматривает наделение властей важнейшими полномочиями для обеспечения национальной обороны нашей страны, внешней политики и внутренней безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.