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Дальнее зарубежье 23.12.2022 20:40

Байден подписал закон об оборонном бюджете США с расходами почти в $900 млрд

Президент США Джо Байден в пятницу поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год.

"Сегодня я подписал (...) закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Закон дает разрешение использовать ассигнования министерству обороны, программам Минэнерго по нацбезопасности, Госдепартаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.

В свою очередь The Washington Post сообщает, что закон об оборонном бюджете обязывает выделить средства на сумму около $858 млрд.

"Закон (...) предусматривает наделение властей важнейшими полномочиями для обеспечения национальной обороны нашей страны, внешней политики и внутренней безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.

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Тэги: США, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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