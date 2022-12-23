Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Спорт 23.12.2022 22:35

YouTube получила права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год

Национальная футбольная лига США (NFL) и корпорация Google заключили многолетнюю сделку по передаче видеосервису YouTube прав на показ определенных матчей по американскому футболу.

Google (входит в холдинг Alphabet Inc. будет платить лиге $2,5 млрд в год за возможность транслировать игры начиная со следующего сезона, по данным Sports Business Journal. В рамках истекающего соглашения с DirectTV выплаты составляли $1,5 млрд в год.

На покупку прав также претендовали Amazon.com Inc., Apple Inc. и Walt Disney Co.

Права касаются трансляций, входящих в пакет под названием NFL Sunday Ticket. Пакет охватывает порядка 10 воскресных игр. Эта опция позволяет болельщикам смотреть матчи, которые не показывают местные телеканалы.

Пакет NFL Sunday Ticket будет доступен подписчикам YouTubeTV за отдельную плату. Месячная подписка на YouTubeTV стоит $64,99. В этом году цены на Sunday Ticket начинаются от $294 за весь сезон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФУТБОЛ, ТРАНСЛЯЦИИ, СДЕЛКА


Похожие новости


Маск написал в Twitter, что покупает «Манчестер Юнайтед», а потом назвал это шуткой Кристиан Пулишич перешел в "Челси" за $73 млн, став самым дорогим американским футболистом в истории Трамп поздравил США, Мексику и Канаду, которые примут у себя ЧМ-2026 по футболу Генеральный прокурор США назвала дело против ФИФА сигналом для всех коррупционеров Директор ФБР и генпрокурор США расскажут прессе об арестах в ФИФА Блаттер не ездит в США из-за опасений быть допрошенным ФБР - СМИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az