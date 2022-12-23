МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров

Украине в 2023 году потребуются закупки газа в объеме 5 млрд кубометров, равномерно распределенные в течение 12 месяцев, говорится в материалах на сайте Международного валютного фонда к мониторинговой программе с участием совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
Согласно представленному в документах графику, без импорта Украина выйдет из нынешнего отопительного сезона с запасами 6 млрд куб. м и к следующему осенне-зимнему сезону сможет повысить их лишь до 8,5 млрд куб. м, что приведет к их падению до 6 млрд куб м уже к началу 2024 года.
В то же время с учетом импорта запасы газа на конец этого отопительного периода будут лишь чуть ниже 9 млрд куб. м, а к следующему вырастут почти до 14 млрд куб. м, что всего примерно на 0,5 млрд куб. м меньше, чем на начало текущего сезона.
"Чтобы помочь "Нафтогазу" удовлетворить связанный с этим рост потребностей в финансировании, правительство уже предоставляет бюджетную поддержку компании посредством неявной субсидии в виде упущенных доходов от рентных платежей за газ, которая оценивается примерно в 145 млрд гривен ($3,5 млрд) на 2023 год", - говорится в материалах.
В то же время эксперты МВФ предполагают, что, скорее всего, потребуется большая поддержка, в том числе в качестве компенсации за обязательства по оказанию коммунальных услуг из-за фиксации розничной цены газа значительно ниже цены импортного паритета.
Теплокоммунэнерго и "Оператору газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), ликвидность которых страдает из-за снижения платы за транзит и использования низкой мощности, также может потребоваться поддержка.
"В целом, по оценкам персонала, в 2023 году может потребоваться до 150 млрд грн. ($3,6 млрд) в виде дополнительной финансовой поддержки "Нафтогазу", ОГТСУ и теплокоммунэнерго", - отмечают эксперты МВФ.
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