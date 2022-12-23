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Внешняя политика 23.12.2022 22:45

Миланович поздравил Алиева с днем рождения, заявил о готовности расширять экономсотрудничество между Загребом и Баку

Президент Хорватии Зоран Миланович поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметил заинтересованность Загреба в расширении экономического сотрудничества с Баку.

В своем поздравлении Миланович пожелал Алиеву крепкого здоровья, энтузиазма и успехов в государственной деятельности, а также "больших успехов на пути обеспечения дальнейшего благосостояния страны".

"Уверен, что Хорватия и Азербайджан даже в это сложное время будут углублять взаимные связи, в том числе экономическое сотрудничество", - подчеркнул Миланович.

Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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