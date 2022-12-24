Алиев заявил Макрону, что Армения продолжает оккупацию 8 азербайджанских сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, лидеры двух стран обсудили процессы на Южном Кавказе.
По информации пресс-службы президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«В ходе разговора Макрон затронул отношения между Арменией и Азербайджаном, в том числе ситуацию на дороге, проходящей через Лачинский район Азербайджана в направлении города Ханкенди», - подчеркивается в информации.
Алиев в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана (в Карабахском регионе – ИФ), где временно размещен российский миротворческий контингент, и серьезного экологического ущерба, нанесенного в результате такой деятельности.
Президент Азербайджана подчеркнул, что нет никаких препятствий для того, чтобы местное население, проживающее в зоне ответственности российских миротворцев, пользовалось этой дорогой в гражданских и гуманитарных целях, также был обеспечен проезд медицинских машин по линии местного офиса Международного комитета красного креста.
«Президент Алиев заявил, что основными требованиями представителей гражданского общества являются прекращение незаконной эксплуатации месторождений и обеспечение проведения экологического мониторинга на этой территории», - отмечается в информации.
Алиев в ходе разговора отметил, что Армения продолжает оккупацию 8 азербайджанских сел.
«Макрон, в свою очередь, заявил о своей готовности оказать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений, продолжению переговоров по мирному договору», - отмечает пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев также отметил, что в отношениях, касающихся региональных вопросов, важна сбалансированность и непредвзятость. Он выразил сожаление по поводу того, что во Франкофонии и в ряде других международных организаций осуществляется антиазербайджанская деятельность.
Р.Ахмедов
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