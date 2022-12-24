Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

СНГ 24.12.2022 09:00

При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до двадцати человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По последним данным погибли 20 человек. На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ПОЖАР


Похожие новости


Возможной причиной пожара в Кемерове назвали проблемы с печным отоплением Четыре человека погибли в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске - МЧС России Следовавший из Баку в Москву самолет AZAL прервал полет по технической причине Посла РФ вызывали в МИД Дании из-за инцидента с кораблем Число жертв пожара в российском военном НИИ выросло до 17 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az