При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до двадцати человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.
"По последним данным погибли 20 человек. На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.
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