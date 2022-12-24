При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек

Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до двадцати человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По последним данным погибли 20 человек. На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.