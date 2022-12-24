Возможной причиной пожара в Кемерове назвали проблемы с печным отоплением

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления могло стать причиной пожара в доме престарелых в Кемерове, где погибли 20 человек, сообщается на сайте администрации Кузбасса в субботу.
"Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что предварительной причиной пожара явилась неисправность котла.
По данным региональных властей, в результате пожара погибли 20 человек и двое пострадали. Самостоятельно из горящего здания выбрались четыре человека.
СКР возбудил уголовные дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Прокуратура региона также инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
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