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Здравоохранение 24.12.2022 12:01

В России за сутки COVID-19 заболели почти семь тысяч человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7 тыс. случаев, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 6 986 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1 192 случаях госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 7 409 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 423.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 54 человека, накануне сообщалось о 57 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 004 человека, или на 3,3% меньше в сравнении с 23 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 757 тыс. 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 тыс. 274 умерших и 21 млн 157 тыс. 222 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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