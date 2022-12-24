Эрдоган рассчитывает на укрепление сотрудничества Анкары и Баку в 2023г

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на укрепление турецко-азербайджанского сотрудничества в 2023 году.
"Искренне верю, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах мы поднимем нашу нерушимую солидарность, которую демонстрируем во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году, когда будем отмечать 100-летие нашей республики", - говорится в поздравительном послании турецкого лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в субботу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
По мнению Эрдогана, под руководством Алиева "Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене".
"В частности, твердость и решимость, проявляемые вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал. Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире", - считает он.
"Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона", - добавил президент Турции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 61 год.
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