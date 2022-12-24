Алиев и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на азербайджанско-армянской границе

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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