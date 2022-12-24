Азербайджанцы вернутся в Западный Азербайджан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы вернутся в Западный Азербайджан.
«Настанет день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся в наш исторический край - Западный Азербайджан. Уверен, что этот день настанет, уверен, что западные азербайджанцы с большим энтузиазмом и желанием вернутся на свои родные земли», - заявил Алиев в субботу на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.
Он подчеркнул, что «Западный Азербайджан – наша историческая земля», что «подтверждается многими историческими документами, историческими картами, подтверждается нашей историей».
Алиев считает, что сегодня главная задача — донести это до мировой общественности, и работа в этом направлении, по его словам, уже ведется.
Глава государства заявил, что принятое в начале XX века решение о передаче Азербайджаном Ирявана Армении было «непростительным шагом, предательством и преступлением», а решение об отделении Зангезура от Азербайджана и присоединении его к Армении в начале XX века было «очередным преступлением против азербайджанского народа».
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