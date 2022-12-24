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Бизнес и законодательство 24.12.2022 15:32

Баку и Ташкент подписали меморандум по созданию совместного инвестфонда

Азербайджан и Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании по созданию совместного инвестиционного фонда.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Минэкономики Азербайджана отмечает, что создание совместного инвестфонда внесет вклад в укрепление и расширение экономического сотрудничества Баку и Ташкента, развитие кооперации.

Создание фонда также станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сферах производства автомобилей, текстильной промышленности, шелководства, транспортно-транзитной и др.

Ранее сообщалось, что Баку и Ташкент создадут совместный инвестиционный фонда с целью реализации совместных проектов на сумму более $500 млн.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, МЕМОРАНДУМ, ИНВЕСТФОНД


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