Баку и Ташкент подписали меморандум по созданию совместного инвестфонда

Азербайджан и Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании по созданию совместного инвестиционного фонда.
Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.
Минэкономики Азербайджана отмечает, что создание совместного инвестфонда внесет вклад в укрепление и расширение экономического сотрудничества Баку и Ташкента, развитие кооперации.
Создание фонда также станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сферах производства автомобилей, текстильной промышленности, шелководства, транспортно-транзитной и др.
Ранее сообщалось, что Баку и Ташкент создадут совместный инвестиционный фонда с целью реализации совместных проектов на сумму более $500 млн.
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