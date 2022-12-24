Сентябрьская военная операция на границе с Арменией застрахует нас от больших проблем в будущем – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боестолкновения в сентябре на границе с Арменией позволили азербайджанской армии занять ряд выгодных позиций и застраховаться, таким образом, от больших проблем в будущем.

«В этом году произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе (боестолкновения 12-14 сентября на границе - ИФ)», - сказал Алиев в субботу на встрече с группой представителей интеллигенции Западного Азербайджана.

По его словам, в результате сентябрьских боестолкновений на границе, «нам удалось застраховать себя от больших проблем в будущем». «Потому что в Армении вновь поднимают голову реваншистские силы - и во власти, и в оппозиции, фактически для нас это не имеет большой разницы. Потому что сознание общества в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила такое распространение, что не осталось никого, у кого действительно было бы нормальное мышление - я имею в виду политическое поле. Вот почему они живут идеей реванша. Они вновь надеются, что кто-то будет вести войну с нами вместо них, а они, как всегда, прикроются каким-то покровителем и будут осуществлять против нас свои коварные планы», - отметил президент.

Глава государства добавил, что для того, чтобы застраховаться от этого, «мы обязательно должны были иметь более выгодные позиции в направлении азербайджано-армянской границы, и мы этого добились».

Отдел новостей