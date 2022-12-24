Алиев провел телефонные разговоры с Токаевым и Мирзиеевым

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели в субботу телефонный разговор.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Токаев поздравил президента Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов», - сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

«В ходе беседы было отмечено динамичное развитие казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства. Главы государств высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей об углублении взаимной торгово-экономической и культурно-гуманитарной деятельности», - подчеркивается в информации.

Пресс-служба главы азербайджанского государства также сообщила о телефонном разговоре в субботу между президентом Азербайджана и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Мирзиеев поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов и крепкого здоровья в деятельности на благо азербайджанского народа.

«В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули, что двусторонние дружеские и братские отношения между двумя странами успешно развивались в текущем году. (...) Было выражено удовлетворение реализацией достигнутых в ходе ранее проведенных встреч договоренностей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - подчеркивается в информации.

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