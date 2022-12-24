Алиев и Жапаров обсудили перспективы сотрудничества Баку и Бишкека

Президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора в субботу обсудили перспективы сотрудничества Баку и Бишкека, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Жапаров поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности «во имя развития нашей страны и крепкого здоровья», в свою очередь Алиев выразил благодарность за поздравление и внимание.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение «успешным развитием дружеских и братских отношений в 2022 году».
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 61 год.
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