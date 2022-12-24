Алиев заявил, что в ООН готовится очередная провокация против Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Лачинской дороги и заявил о готовящейся в ООН антиазербайджанской провокации.
«Происходящие сегодня на Лачинской дороге события вызвали очередную антиазербайджанскую истерику. Здесь не только Армения, а, может быть, даже больше них, их покровители за границей, стоящие за ними государства, начали клеветническую кампанию против Азербайджана, и пока мы с вами встречаемся, и в ООН против нас готовится очередная провокация», - сказал Алиев в субботу на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.Стенограмма его выступления опубликована на сайте главы государства.
«Уже несколько дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас свои очередные грязные планы. Однако они пока ничего не могут добиться, хотя пытаются уже столько дней. На следующей неделе они будут стараться изо всех сил», - добавил он.
Говоря о происходящем в эти дни на Лачинской дороге (экологической акции - ИФ), Алиев заявил, что здесь все «предельно понятно». «Это наше законное право (добиваться мониторинга на месторождениях в Карабахском регионе, которые незаконно эксплуатируются армянской стороной - ИФ). Наши природные ресурсы эксплуатируются, наши природные ресурсы вывозятся. Те, кто эксплуатирует наши природные ресурсы, согласно любой международно-правовой норме являются преступниками. Потому что это наша территория, признанная международным сообществом, и у нас есть законное требование, чтобы представители нашей общественности и, в первую очередь, представители государственных структур, проводили мониторинг. Они должны видеть, что там происходит, и незаконная деятельность должна быть прекращена. Наше законное требование заключается в этом», - подчеркнул Алиев.
По мнению главы азербайджанского государства, определенные силы в искаженном виде представляют ситуацию на Лачинской дороге. «Это очередная ложь и клевета, мы все хорошо знаем, кто это делает. Еще раз говорю, государство Армения здесь не в первых рядах. Но это нас ни от чего не удержит», - заявил Алиев.
«Мы уже неоднократно это доказывали, это показала Вторая карабахская война, это показали два года после войны. Никто не может повлиять на нас. Могут быть звонки, могут быть какие-то заявления, не нужно на них обращать внимание. Мы отвечаем на эти звонки просто из политической вежливости. Но это ни в малейшей степени не изменит нашу позицию», - подчеркнул президент Азербайджана.
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