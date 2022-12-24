Организатор нелегального дома престарелых в Кемерове задержан

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерово, где в результате пожара погибли 22 человека, задержан после допроса, ему предъявлено обвинение, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации".

"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в пресс-релизе.

Следователи установили, что "деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей".

"В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия продолжается, изымаются объекты, необходимые для дальнейшего исследования. Допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "установлен собственник помещения".

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерово, произошел пожар, в результате которого, по последним данным СКР, погибли 22 человека.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух или более лиц).