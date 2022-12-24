Организатор нелегального дома престарелых в Кемерове задержан

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерово, где в результате пожара погибли 22 человека, задержан после допроса, ему предъявлено обвинение, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
"31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным СКР, "мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации".
"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в пресс-релизе.
Следователи установили, что "деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей".
"В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия продолжается, изымаются объекты, необходимые для дальнейшего исследования. Допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "установлен собственник помещения".
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерово, произошел пожар, в результате которого, по последним данным СКР, погибли 22 человека.
Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух или более лиц).
Алиев предложил разработать концепцию возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан
Алиев уверен в успешном развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном в 2023г
Алиев заявил, что в ООН готовится очередная провокация против Азербайджана
Баку и Ташкент готовят для реализации 5 крупных проектов на $700 млн
Баку и Ташкент подписали меморандум по созданию совместного инвестфонда
Ливан вновь перенес 2-й лицензионный раунд на шельфовые участки, теперь на июнь 2023г
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 14,3%
В России за сутки COVID-19 заболели почти семь тысяч человек
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают