В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 14,3%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 893, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 84 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 14,3%.

За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 6 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 323 человека (+104 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 564 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 957 тестов на коронавирус против 1 тыс. 506 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 418 тыс. 494 теста на COVID-19.

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