Гендиректор ИСЕСКО посетит Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества Азербайджана и ИСЕСКО, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
«Глава государства и генеральный директор ИСЕСКО выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что гендиректор ИСЕСКО поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности «во имя развития Азербайджана и крепкого здоровья».
Алиев выразил признательность генеральному директору ИСЕСКО за поздравление и внимание.
В ходе телефонного разговора глава азербайджанского государства «высоко оценил деятельность ИСЕСКО и лично Салима бин Мухаммеда аль-Малика в связи с постоянной поддержкой справедливой позиции Азербайджана во время оккупации азербайджанских территорий и после освобождения их от оккупации и доведением до внимания мировой общественности фактов разрушения армянами в период оккупации историко-культурных памятников на азербайджанских землях». Алиев также вновь поблагодарил Салима бин Мухаммеда аль-Малика за поездку на освобожденные от оккупации территории, говорится в сообщении.
Гендиректор ИСЕСКО пригласил Алиева посетить штаб-квартиру организации, и глава азербайджанского государства принял приглашение, в свою очередь пригласив Салима бин Мухаммеда аль-Малика посетить с визитом Азербайджан. Генеральный директор ИСЕСКО принял приглашение, отмечается в сообщении.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе гендиректора ИСЕСКО.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 61 год.
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