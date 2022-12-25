Саакашвили отказался пройти тесты на отравление без участия западных медиков

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался пройти тестирование на наличие в его организме тяжелых металлов без участия в экспертизе американских или европейских медиков, сообщил адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе.
"Саакашвили в клинике "Вивамед", где он находится на лечении, в субботу отказался пройти новые тесты на выявление в его организме тяжелых металлов. Совершенно непонятно, на основании чего следователь специальной следственной службы Васил Какашвили намеревался сегодня взять пробы волос и ногтей Саакашвили", - сказал журналистам Хачапуридзе.
Он заявил, что Саакашвили готов на проведении новой токсикологической экспертизы в полном соответствии с законом и только с участием американских или европейских медиков.
"Саакашвили не доверяет врачам клиники "Вивамед" и пенитенциарной службы, заявивших недавно, что никакого отравления организма тяжелыми металлами у него нет и эти показатели в его организме ниже нормы", - сказал Хачапуридзе.
В четверг на судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили Хачапуридзе заявил, что проведение пенитенциарной службой новой экспертизы состояния здоровья Саакашвили противозаконно, так как такая экспертиза возможна лишь при условии начала процесса освобождения экс-президента из тюремного заключения.
Очередной судебный процесс по возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили должен состояться 29 декабря.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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