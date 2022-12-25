Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, сообщила в субботу его пресс-служба.
"Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 декабря посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в повестку дня мероприятия, проводимого по инициативе президента РФ Владимира Путина, включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. Предусматривается, что лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия.
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