Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, сообщила в субботу его пресс-служба.

"Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26-27 декабря посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в повестку дня мероприятия, проводимого по инициативе президента РФ Владимира Путина, включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. Предусматривается, что лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия.