Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Дальнее зарубежье 25.12.2022 00:57

Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

В Пекине раскритиковали подписанный накануне президентом США Джо Байденом оборонный бюджет на 2023 год, считают, что в нем содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая", передает китайский канал CGTN.

"Китай сделал представление Соединенным Штатам после того, как президент США Джо Байден подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год", - говорится в заявлении МИД КНР, которое цитирует канал.

В нем отмечается, что закон содержит большое количество негативных положений в отношении Тайваня, и что эти положения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и содержание трех соглашений между Китаем и США.

"США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути", - отмечается в заявлении.

Байден накануне поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год на сумму около $858 млрд. Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, ОБОРОНА, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Военная разведка США формирует группу экспертов и аналитиков для работы по Китаю У Китая к 2035 году может быть 1,5 тыс. ядерных боеголовок, считают в Пентагоне В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР Китай лидирует по объему похищенных у американцев данных - директор ФБР В мире хватит места и возможностей для процветания и США, и КНР - Си Цзиньпин Байден и Си Цзиньпин на встрече обсудили Украину, отметили недопустимость применения ядерного оружия - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az