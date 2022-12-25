Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

В Пекине раскритиковали подписанный накануне президентом США Джо Байденом оборонный бюджет на 2023 год, считают, что в нем содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая", передает китайский канал CGTN.
"Китай сделал представление Соединенным Штатам после того, как президент США Джо Байден подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год", - говорится в заявлении МИД КНР, которое цитирует канал.
В нем отмечается, что закон содержит большое количество негативных положений в отношении Тайваня, и что эти положения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и содержание трех соглашений между Китаем и США.
"США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути", - отмечается в заявлении.
Байден накануне поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год на сумму около $858 млрд. Этот оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом.
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